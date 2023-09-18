Президент Бразилии предложил Зеленскому встретиться на Генассамблее ООН

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пригласил президента Украины Зеленского на встречу в рамках предстоящей Генассамблеи ООН. Об этом сообщили G1 со ссылкой на слова сенатора Жака Вагнера, входящего в состав делегации для поездки на Генассамблею организации.

Как сообщил портал, бразильский лидер назвал датой для встречи 18 и 19 сентября – даты, в которые состоится мероприятие. В ответ на это, украинские представители заявили, что встреча с президентом будет зависеть от повестки.

Бразилия не впервые призывает мир объединить усилия и завершить конфликт на Украине. Бразильский лидер считает, что прекращение боевых действий на территории Украины является коллективным долгом всех государств.