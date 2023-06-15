Президент Чехии призвал пристальнее следить за россиянами

В своей речи политик заявил о необходимости более пристального наблюдения за всеми российскими гражданами без исключения, проживающими в Европе. Об этом сообщает РБК.

Он подчеркнул, что в условиях текущего конфликта меры безопасности обязательно должны быть ужесточены по отношению к российским гражданам в большей степени, чем в обычное время.

При этом президент Чехии выразил сочувствие к россиянам, но привел пример из прошлого, указывая на строгий режим наблюдения, который был введен для японского населения, проживающего в Соединенных Штатах во время Второй мировой войны. Он подчеркнул, что это просто необходимая мера в условиях войны.