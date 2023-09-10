Президент да Силва: пока я президент Бразилии Путина никогда не арестуют по запросу МУС

Президент Бразилии Лула да Силва пригласил своего российского коллегу Владимира Путина на саммит G-20, который пройдет в южноамериканской стране в 2024 году.

Политик отдельно заверил, что пока он является президентом Бразилии, Путина не будет арестован по ордеру МУС.

«Также Лула да Силва заявил, что собирается приехать в Россию в следующем году для участия в саммите БРИКС», — сообщает FirstPost.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Лула да Сильва призвал президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского сесть за стол переговоров на предстоящей Генассамблее ООН.