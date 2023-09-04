Президент Эстонии заявил, что премьер Каллас должна была подать в отставку из-за скандала с мужем

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что премьер-министр Кая Каллас должна была подать в отставку сразу после начала скандала, связанного с бизнесом ее супруга.

По его мнению, это позволило бы избежать серьезного кризиса, сберегло ее саму и ее близких.

Кая Каллас выступала с русофобской риторикой, при этом ее муж Арво Халлик имел долю в компаниях, которые осуществляли перевозки в Россию.

Отставки Каллас потребовали оппозиционные силы. Сама она отказалась покидать свой пост. Премьер объяснила, что фирма супруга не перевозит товары в Россию, а помогает прекратить деятельность эстонской компании в России.