Президент Финляндии Стубб: «Киев готов к полному прекращению огня»
Президент Финляндии призвал Россию прекратить боевые действия
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Президент Финляндии Александр Стубб обратился к России с призывом принять меры, направленные на прекращение боевых действий, аналогичные тем, которые ранее поддержал Киев.
Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Ранее Александр Стубб пообщался по телефону с Владимиром Зеленским. Он отметил готовности украинской стороны прекратить боевые действия и предположил, что на этот шаг должна пойти и Россия.
Стубб также отметил, что Финляндия и Украина собираются продолжать взаимодействие с целью достижения мира.
Ранее сообщалось о том, что Финляндия собралась улучшить налоговую систему Украины.