Президент Финляндии Стубб: «Киев готов к полному прекращению огня»

Президент Финляндии Александр Стубб обратился к России с призывом принять меры, направленные на прекращение боевых действий, аналогичные тем, которые ранее поддержал Киев.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Ранее Александр Стубб пообщался по телефону с Владимиром Зеленским. Он отметил готовности украинской стороны прекратить боевые действия и предположил, что на этот шаг должна пойти и Россия.

Стубб также отметил, что Финляндия и Украина собираются продолжать взаимодействие с целью достижения мира.

Ранее сообщалось о том, что Финляндия собралась улучшить налоговую систему Украины.