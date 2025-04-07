Финляндия собралась улучшить налоговую систему Украины

На улучшение украинской налоговой системы в 2025–2028 годах Финляндия собралась выделить более 1,6 млн евро. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление финского МИД.

Проект финско-украинского сотрудничества предполагает своей целью повысить прозрачность и цифровизировать украинскую налоговую службу, а также направлен на повышение способности проводить реформы и ими управлять. Фактически, итоговой целью станет борьба с коррупцией и вступлению Украины в ЕС.

В МИД добавили, что в общей сложности на реализацию этого проекта будет направлено 1,6 млн евро. Запуск проекта состоялся в понедельник, 7 апреля — был подписан меморандум о взаимопонимании между налоговым управлением Финляндии и налоговой службы Украины.

При этом, ранее МИД Финляндии внезапно заговорил о возможном диалоге с Россией.