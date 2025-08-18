Президент Финляндии Стубб рассказал, зачем он присутствует на встрече с Трампом и напомнил об уроках 1944 года
Стубб заявил о возможности решения с Россией по историческому образцу
Фото: [www.flickr.com]
Президент Финляндии Александр Стубб объяснил участие страны в переговорах с Россией, сославшись на уникальный исторический опыт и протяженную общую границу, напомнив о достигнутом компромиссе в 1944 году.
Финский лидер Александр Стубб подчеркнул особые основания для участия Хельсинки в текущих переговорах с Москвой. По его словам, ключевыми факторами стали самая протяженная в ЕС граница с Россией и уникальный исторический опыт взаимодействия между странами.
Особое внимание президент уделил примеру 1944 года, когда Финляндии удалось найти приемлемое решение в сложных условиях. Стубб выразил уверенность, что этот исторический прецедент может стать ориентиром и для современных переговоров.
Ранее Трамп пообещал, что ясность по конфликту на Украине появится через неделю.