Президент Финляндии Александр Стубб объяснил участие страны в переговорах с Россией, сославшись на уникальный исторический опыт и протяженную общую границу, напомнив о достигнутом компромиссе в 1944 году.

Финский лидер Александр Стубб подчеркнул особые основания для участия Хельсинки в текущих переговорах с Москвой. По его словам, ключевыми факторами стали самая протяженная в ЕС граница с Россией и уникальный исторический опыт взаимодействия между странами.

Особое внимание президент уделил примеру 1944 года, когда Финляндии удалось найти приемлемое решение в сложных условиях. Стубб выразил уверенность, что этот исторический прецедент может стать ориентиром и для современных переговоров.

Ранее Трамп пообещал, что ясность по конфликту на Украине появится через неделю.