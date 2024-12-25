Президент Финляндии заявил о возможности мобилизации 280 тыс. человек

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что в случае необходимости, Финляндия способна мобилизовать до 280 тыс. своих военнослужащих всего за неделю, передает газета Independent.

По информации издания, с начала 2022 года Финляндия увеличила свои расходы на оборону. Сейчас они составляют почти 0,9% от валового внутреннего продукта (ВВП). Ожидается, что к 2025 году это число вырастет до 2,5% ВВП.

Примечательно, что Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. Теперь вступление в Североатлантический альянс влечет за собой дополнительные расходы — более 158 млн евро, которые страна должна выделить на соответствующие нужды.

Ранее российские власти заявили о «беспрецедентной активности НАТО» на Западе, рассматривая это как угрозу своей безопасности. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но готова ответить на действия альянса.

Ранее агентство STT сообщило, что Финляндия рассматривает возможность возвращения украинских беженцев на родину.