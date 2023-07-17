Президент ФНЛ Измайлов заявил, что лига находится в контакте с командами из-за ЧП на Крымском мосту

На данный момент футбольный клуб «СКА» Ростов-на-Дону находится на полуострове пока без возможности проехать по мосту. 16 июля команда играла с «Севастополем» в матче первого тура Второй лиги ФНЛ (3:1). Клуб из Крыма – «Рубин Ялта» выступал в Краснодарском крае, и тоже не имеет возможности ехать по мосту обратно в республику.

«Что касается второго тура, где «Кубань Холдинг» должен будет сыграть в Ялте, а «Севастополь» отправится в Ставрополь, то будем следить за развитием ситуации, общаться с командами и принимать решения. Отдельно сообщим, если будут какие-то изменения в календаре», – говорится в соцсетях Второй лиги Б.

В ночь на понедельник, 17 июля, Украина атаковала Крымский мост. По версии следствия, использовались надводные дроны. В результате атаки повреждено автомобильное полотно. Погибли два человека. Несовершеннолетний ребенок пострадал и сейчас находится в больнице в Темрюке.

В Национальном антитеррористическом комитета (НАК) чрезвычайное происшествие назвали терактом и обвинили в его организации украинские спецслужбы. Следком РФ завел уголовное дело о теракте.

Сейчас в Крыму изменилась логистика из-за ЧП. Людям предлагают альтернативные пути добраться до других регионов России – либо через новые территории, либо на поезде, либо на пароме.