Президент Франции допустил возможность переговоров по Украине с участием РФ

Однажды могут быть предприняты дипломатические инициативы по прекращению военных действий, считает Эмманюэль Макрон.

Французский лидер допустил, что в обозримом будущем наступит время для «честных и хороших переговоров». Правда, он уточнил – такое решение должно приниматься правительством Зеленским. Но до тех пор все государства должны оказывать ему посильную помощь, поскольку следующий месяц станет решающим для контрнаступления ВСУ. По мнению Макрона, Россию необходимо сдерживать.

«Определенно, то, что Россия делает, - это империализм и колониализм», - заявил он в своем интервью Би-Би-Си.

Президент добавил, что если РФ одержит победу в этом конфликте, то в Европе появится новая имперская власть. И тогда в опасности будут такие страны, как Грузия и Казахстан.