Президент Грузии Зурабишвили обвинила Россию в провале оппозиции на выборах

Действующий грузинский президент Саломе Зурабишвили выступила с видеообращением в соцсетях, заявив, что демократия в Грузии в очередной раз подверглась атаке со стороны якобы соседней Российской Федерации. Только так можно объяснить проигрыш оппозиционных проевропейских сил на прошедших в выходные парламентских выборах в стране, считает политик.

Напомним, по итоговым результатам обработки бюллетеней на парламентских выборах в Грузии победила правящая партия «Грузинская мечта», заручившись, согласно опубликованным ЦИК данным, поддержкой 53,91% проголосовавших. Помимо нее, в парламент смогли пройти четыре оппозиционные партии, которые имеют в своем активе суммарно 37,78%.

Как подчеркнула Зурабишвили, ей не нужно приводить какие-либо реальные доказательства вмешательства Москвы в грузинские выборы. Всем всё якобы и так понятно. Взять хоть бы выборы президента в США в 2020 году, которые РФ пыталась сорвать, пофантазировала грузинский лидер.

«Неважно, что у нас нет доказательств, у США их тоже не было. Это всегда очень трудно продемонстрировать. Ни одна страна не смогла продемонстрировать это, даже Соединенные Штаты, когда в их выборы вмешивалась Россия. Поэтому мы не сможем продемонстрировать больше, чем страны, которые гораздо сильнее, чтобы продемонстрировать гибридные атаки, которым они подвергаются со стороны России», — заявила Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что Грузия отказалась восстанавливать дипломатические отношения с Россией.