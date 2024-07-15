Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что закон об иноагентах, который ранее был принят в Грузии, антиконституционен. Она планирует подать иск по этому поводу в Конституционный суд. Об этом сообщила национальная телекомпания «ТВ Пирвелли».

Зурабишвили утверждает, что тот закон, который был инициирован и введен усилиями политической партии «Грузинская мечта», не соответствует национальной конституции. В частности, он противоречит 78 статье основного закона Грузии, в которой говорится, что власти государства обязаны принять все меры к тому, чтобы интегрировать страну как в Евросоюз, так и в НАТО. В связи с этим президент собирается подать специальный иск в Конституционный суд по этому поводу.

Примерно такой же иск планируют подать и некоторые неправительственные организации. Они считают, что закон об иноагентах нарушает неприкосновенность их личной жизни, а также противоречит правам на объединение.

Ранее политолог Журавлев оценил ту информационную кампанию, которую США готовят против грузинской партии, посмевшей пойти против политики Белого дома. Он считает, что Америка пытается вернуть Грузию назад, в антироссийскую плоскость, но вряд ли у нее это получится.0