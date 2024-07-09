Пресс-бюро Службы внешней разведки России опубликовало информацию о готовящейся в Америке информационной кампании против правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в преддверии выборов. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» объяснил, что планам Запада не суждено сбыться.

В октябре 2024 года в Грузии состоятся парламентские выборы. Администрация президента США Джо Байдена может попытаться повлиять на результаты голосования, чтобы сместить партию, которая не согласна с решениями НАТО и Америки.

«Это просто попытка вернуть Грузию в антироссийскую плоскость, как было при предыдущем президенте страны. Западу нужно еще одно государство у наших границ, которое будет им подчиняться. Но у них ничего не получится», — сказал Журавлев.

Он отметил, что, несмотря на растущие антироссийские настроения в Грузии, американским спецслужбам не удастся изменить текущий баланс сил.

Ранее мы рассказали, о вероятной замене Джо Байдена, если тот все-таки сложит с себя полномочия президента.