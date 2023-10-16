Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не уйдет в отставку

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена подавать в отставку. Об этом она сообщила в видеообращении в понедельник, 16 октября, после того как Конституционный суд страны признал ее виновной в нарушении закона.

Зурабишвили нарушила запрет правительства Грузии на поездки за рубеж. Решение суда позволяет начать процедуру импичмента. За его реализацию должны проголосовать 100 депутатов парламента. Ранее иск против главы государства подала правящая партия «Грузинская мечта».

«Хочу сказать вам, что я никуда не ухожу, не подаю в отставку. Я буду там, где есть и была всю жизнь, для чего я сюда приехала, осталась, стояла на улице – для наших демократических ценностей. Сегодня одним выстрелом убили европейское будущее, по крайней мере постарались, и демократию», – сказала Зурабишвили.

На данный момент у парламентского большинства 84 голоса из 150. Если парламент утвердит решение Конституционного суда, то президент будет отстранен согласно закону об импичменте.

Зурабишвили 71 год. Она стала президентом Грузии в ноябре 2018 года в результате голосования. Ранее в стране она занимала пост министра иностранных дел. Действующая глава государства враждебно настроена к правящей в стране партии, а также к правительству, собранным «Грузинской мечтой».

Партия была основана в мае 2012 года. Ее председателем является Ираклий Кобахидзе.

Зурабашвили родилась во Франции и хорошо говорит на французском языке. Она работала в посольства Франции в Италии, США и Чаде. Ранее Зурабашвили негативно высказалась о решении президента РФ разрешить безвизовые перелеты из Грузии в Россию. Это произошло в мае 2023 года. Кроме того, указом главы государства было возобновлено авиасообщение с Грузией.

При нынешнем президенте Грузия подала заявку на членство в Европейском союза. Это произошло в марте 2022 года.