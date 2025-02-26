Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что считает президента России Владимира Путина своим близким другом. Об этом он сообщил во время встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, передает пресс-офис индонезийского лидера.

Субианто тепло приветствовал Шойгу и выразил радость по поводу его визита в Индонезию, отметив важность двусторонних отношений между странами. Встреча с представителем России прошла в закрытом формате.

«Спасибо, что пришли. Мы старые друзья, и я очень рад, что вы здесь… Как там мой лучший друг, президент Путин? Как его здоровье?» — сказал Субианто.

Шойгу в свою очередь сообщил, что президент Индонезии с удовольствием принял приглашение Путина посетить Россию.

Российско-индонезийские отношения начались с установления дипломатических связей между СССР и Индонезией в 1950 году. Россия имеет свое посольство в индонезийской столице Джакарте, в то время как Индонезия представлена посольством в Москве и почетным консульством в Санкт-Петербурге. Россия является членом БРИКС, а Индонезия стала страной-партнером союза.

Ранее Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину посоветовал странам Европейского союза (ЕС) задуматься о своей судьбе.