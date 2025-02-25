Путин посоветовал странам Евросоюза задуматься о своей судьбе

У государств Европы нет причин выдвигать какие-либо требования к России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства также предложил европейским странам поразмыслить над тем, как они пришли к такому положению дел и своей дальнейшей судьбе.

«Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют», — сказал Путин.

В ходе этой же беседы были обсуждены и другие значимые вопросы, в том числе перспективы заключения инвестиционных соглашений между Россией и США в области производства алюминия, а также инициатива американского лидера Дональда Трампа по снижению объемов вооружений на 50%.