Президент ЮАР призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал Россию и Украину приступить к урегулированию конфликта путем переговоров, сообщили ряд западных СМИ. На их сообщений ссылается «Интерфакс».

В пятницу, 16 июня, Рамафоса вместе с группой африканских делегатов посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили украинский кризис и усилия ЮАР помочь в урегулировании конфликта в стране.

Отмечается, что вместе с главой ЮАР в переговорах приняли участие президент Сенегала Маки Салль, глава Коморских островов Отман Газали, президент Замбии Хакаинде Хичилема, а также специальные представители президентов Конго, Египта и Уганды.

«Конфликт необходимо решить, нужно достичь мира с помощью переговоров», – сказал Рамафоса.

Он добавил, что ЮАР выступает за деэскалацию с обеих сторон.

Ранее Рамафоса анонсировал визит в Москву, где также примет участие в переговорном процессе с официальными лицами государства по вопросу урегулирования украинского кризиса. 16 июня глава ЮАР также посетил Петербургский экономический форум (ПМЭФ). 17 июня ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

На фоне визита Рамафоса в Киев украинские СМИ сообщили о ракетной атаке на Украину, однако африканская делегация никаких воздушных тревог не слышала.