Президент ЮАР заявил, что БРИКС могут изменить мировую экономику

Страны БРИКС могут значительно повлиять на мировую экономику, если будут работать сообща. Соответствующее заявление сделал президент ЮАР Сирил Рамафоса, его слова передает издание РИА Новости .

Рамафоса считает, что БРИКС могут совместно формировать глобальную динамику и влиять на мировую экономику и международные отношения.

Он также заявил, что БРИКС играет очень важную роль на мировой арене из-за своей экономической мощи и политическому влиянию. Рамафоса указал на то, что ценность стран союза, в которых проживает почти половина населения планеты, выходит за рамки ее размера.

Он также отметил, что совместными усилиями, страны объединения используют коллективный голос для формирования более справедливого и сбалансированного мира.