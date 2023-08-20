Президент ЮАР заявил, что его республика не будет участвовать в борьбе держав
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ЮАР не станет принимать участие в противостоянии мировых держав на фоне опасений перед потерей своего суверенитета. Соответствующее заявление сделал президент ЮАР Сирил Рамафоса во время своего выступления перед нацией, передает РИА Новости.
Там он заявил, что ЮАР будет придерживаться политике неприсоединения. Он напомнил, что «холодная война» в свое время негативно сказалась на стабильности и суверенитете многих стран в континенте, которые были подорваны из-за союзничества с мировыми государствами. Рамафоса заявил, что именно это заставило ЮАР впоследствии искать стратегические партнерские отношения, а не подчиняться чьему-то доминированию.
Рамафоса заявил, что его государство не станет участвовать в противостоянии сверхдержав, несмотря на то, что многие из них предпочитают видеть открытую поддержку их политического и идеологического выбора.