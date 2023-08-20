Президент ЮАР заявил, что его республика не будет участвовать в борьбе держав

ЮАР не станет принимать участие в противостоянии мировых держав на фоне опасений перед потерей своего суверенитета. Соответствующее заявление сделал президент ЮАР Сирил Рамафоса во время своего выступления перед нацией, передает РИА Новости .

Там он заявил, что ЮАР будет придерживаться политике неприсоединения. Он напомнил, что «холодная война» в свое время негативно сказалась на стабильности и суверенитете многих стран в континенте, которые были подорваны из-за союзничества с мировыми государствами. Рамафоса заявил, что именно это заставило ЮАР впоследствии искать стратегические партнерские отношения, а не подчиняться чьему-то доминированию.

Рамафоса заявил, что его государство не станет участвовать в противостоянии сверхдержав, несмотря на то, что многие из них предпочитают видеть открытую поддержку их политического и идеологического выбора.