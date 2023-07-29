Президент ЮАР заявил что конфликт на Украине должен завершиться мирным путем

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен миром, потому что это в интересах обеих сторон, участвующих в нем. Его заявление передает издание ТАСС .

Он заявил, что интересам сторон, как и интересам всего человечества, отвечает мирный исход конфликта.

Рамафоса также заявил, что страны африканского континента выступают за мир, и по большей части, их визит в Россию подтверждает этот факт.

До этого он выразил надежду на то, что на саммите удастся обсудить африканскую мирную инициативу и выполнение некоторых ее частей с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.

Недавно глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что российская сторона открыта к сотрудничеству с африканскими странами в вопросе проецирования новых спутников.