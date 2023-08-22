Президент ЮАР заявил о схожих позициях с Китаем по урегулированию конфликта на Украине

ЮАР и Китай имеют близкие позиции по вопросу урегулирования украинского кризиса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Лидеры обеих стран сходятся во мнении, что конфликт может быть завершен только в результате переговоров.

Ранее Китай опубликовал свой план прекращения конфликта. Он был с интересом воспринят Москвой, но не нашел понимания в Киеве.

Детали мирного плана, совместно выработанного странами Африки, не разглашались, однако Владимир Путин признал, что в нем много общего с китайским.