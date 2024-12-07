Президент Южной Кореи Юн Сок Ель извинился за введение военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес гражданам страны свои извинения за недавнее введение военного положения, сообщает южнокорейское новостное агентство «Рёнхап» со ссылкой на обращение политика. Глава государства пообещал, что такого больше не повторится. Особенно на фоне предстоящего голосования по его импичменту в парламенте.

Напомним, что военное положение в Южной Корее было введено ночью на среду, 4 декабря, чтобы вычистить просеверокорейские силы и удержать существующий строй. При этом после отмены военного положения в стране возле здания Нацсобрания собралась большая толпа. Военные перестали штурмовать здание, а в это время люди продолжают выкрикивать лозунги против президента. Позднее Национальное собрание Южной Кореи (парламент страны) проголосовало за отмену военного положения на территории государства. За это высказались 190 депутатов из имеющихся 300.

«Юн приносит извинения за то, что объявление военного положения вызвало беспокойство и неудобства для населения… Второго военного положения не будет», —видеообращение президента транслировалось по телевидению.

Президент Южной Кореи также добавил, что всецело готов понести ответственность за введение в стране военного положения.

«Я доверю своей партии стабилизировать политическую ситуацию в будущем, включая мой срок на посту», — добавил он.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента Южной Кореи упал до рекордно низкого уровня в 13% после попытки ввести военное положение.