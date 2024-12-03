Песков: в Кремле внимательно следят за происходящим в Сеуле

В администрации президента России назвали ситуацию с беспорядками в Южной Корее в связи с введением там военного положения серьезной. И отметили, что в Кремле внимательно наблюдают за продолжением событий в Сеуле. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что военное положение в Южной Корее было введено ночью на среду, 4 декабря, чтобы вычистить просеверокорейские силы и удержать существующий строй. При этом после отмены военного положения в стране возле здания Нацсобрания собралась большая толпа. Военные перестали штурмовать здание, а в это время люди продолжают выкрикивать лозунги против президента.

«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, какую реакцию вызвала эта новость в Кремле.

Ранее сообщалось, что Национальное собрание Южной Кореи (парламент страны) проголосовало за отмену военного положения на территории государства. За это высказались 190 депутатов из имеющихся 300.