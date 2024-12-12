Президент Южной Кореи заявил, что намерен «бороться до конца»

Южнокорейский президент Юн Сок Ель сообщил, что планирует до конца бороться с теми, кто обвиняет его в государственной измене. Его слова привел ТАСС.

Глава государства сделал обращение к нации. В нем он утверждает, что вводил военное положение для защиты страны от реальной угрозы. По этой причине его шаг нельзя считать мятежом. Он также указал, что как президент имеет право на введение такого положения, и его поступок не может быть основанием для какой-либо проверки, тем более расследования. Президент пообещал отстаивать свою позицию.

«Я буду бороться до конца», — подчеркнул Юн Сок Ель.

Южнокорейский лидер также заявил, что не будет подавать в отставку, и станет противиться попытке его импичмента.

Ранее стало известно, что в офисе президента Южной Кореи прошли обыски по делу о мятеже и государственной измене. Такие же обыски совершили в зданиях полиции Сеула, а также в полицейском управлении, которое отвечает за охрану здания Национального собрания.