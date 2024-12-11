Yonhap: полиция обыскала офис президента Южной Кореи

Южнокорейские полицейские приступили к обыску офиса президента. Самого Юн Сок Еля на момент начала этой процедуры в офисе не было. Такие же обыски прошли в офисах полиции Сеула, а также в полицейском управлении, которое отвечает за охрану здания Национального собрания Южной Кореи. Все это связано с делом о мятеже и государственной измене, которое было возбуждено по итогам введения президентом военного положения.

Самому Юн Сок Елю запрещен выезд за пределы Южной Кореи. Правоохранители считают, что он может скрыться за пределами страны, чтобы попытаться избежать ответственности.