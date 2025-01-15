Президент Южной Кореи заявил о готовности добровольно явиться на допрос

Об этом со ссылкой на его адвоката сообщает РИА Новости.

На фоне штурма резиденции сотрудниками полиции и следователями президент Южной Кореи Юн Сок Ёль решил добровольно явиться на допрос в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO).

В ходе штурма резиденции южнокорейского лидера пострадали несколько человек.

Сотрудники Службы охраны президента были решительно настроены, во что бы то ни стало предотвратить исполнение ордера на его арест.

Юн Сок Ёль считает текущее расследование и попытку ареста незаконными, но, чтобы не допустить инцидентов случае физического столкновения между Службой охраны президента и полицией, он решил явиться на допрос.

В управление CIO Юн Сок Ёль прибудет до полудня.

Также он хочет выступить с обращением к населению в момент выезда или по прибытии в CIO.

Ранее сообщалось, что охрана отказалась пропускать следователей для ареста президента Южной Кореи.