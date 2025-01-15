Охрана отказалась пропускать следователей для ареста президента Южной Кореи

Служба охраны президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который временно отстранен от должности, не позволило следователям его арестовать.

Охранники не пускают следователей к главе государства.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Служба безопасности воздвигает барьер и собирает сотрудников у первого кордона у входа в служебную резиденцию.

Сотрудники полиции пригрозили охранникам президента арестом, если они будут препятствовать его задержанию.

Ранее сообщалось о том, что южнокорейские следователи решили прекратить исполнение ордера на арест Юн Сок Еля.