Охрана отказалась пропускать следователей для ареста президента Южной Кореи
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Служба охраны президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который временно отстранен от должности, не позволило следователям его арестовать.
Охранники не пускают следователей к главе государства.
Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Служба безопасности воздвигает барьер и собирает сотрудников у первого кордона у входа в служебную резиденцию.
Сотрудники полиции пригрозили охранникам президента арестом, если они будут препятствовать его задержанию.
Ранее сообщалось о том, что южнокорейские следователи решили прекратить исполнение ордера на арест Юн Сок Еля.