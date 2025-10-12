Президент Камеруна Бийя идет на восьмой срок, чтобы править до 99 лет

92-летний Поль Бийя, президент Камеруна, объявил о своем намерении участвовать в выборах на восьмой срок. Эту информацию распространило РИА Новости . В случае избрания Бийя будет управлять страной до своего почти 100-летнего юбилея.

О намерении баллотироваться на новый срок Бийя объявил в июле прошлого года. С тех пор его стремление вновь занять пост главы государства не ослабло.

«Будьте уверены, что моя решимость служить вам соответствует остроте стоящих перед нами вызовов. Вместе мы сможем преодолеть любые препятствия», — написал тогда Бийя в соцсети Х.

Президент Камеруна — старейший в мире действующий глава государства, а также второй по продолжительности пребывания у власти среди лидеров, избранных демократическим путём, после Теодоро Обианга Нгемы Мбасого из Экваториальной Гвинеи.

В Камеруне выборы проходят без второго тура: побеждает кандидат, который набрал больше голосов, чем остальные, даже если его результат не достиг 50%.