Влетела в поминальный стол: женщина перепутала педали и разметала восемь человек

Траурная трапеза в китайском Наньтуне обернулась месивом — женщина за рулем авто вместо тормоза нажала на педаль газа и влетела прямо в навес, под которым собрались скорбящие. Восемь человек оказались под колесами, один из них не выжил, еще семеро — в больницах. Об этом сообщает QQ News.

ЧП прогремело 15 июня в провинции Цзянсу. Водительница парковалась на улице, где рядом стоял временный навес для поминальной трапезы. Вместо того чтобы остановиться, машина резко рванула назад, вылетела на тротуар и снесла конструкцию вместе с людьми. Итог — один погибший на месте, один с тяжелыми травмами, еще шестеро пострадавших, к счастью, находятся в стабильном состоянии.

Полиция задержала автомобилистку, но алкоголь и наркотики в её крови не обнаружили — значит, виной всему банальная растерянность или неопытность.

Ранее в Воронежской области 10-летний школьник скончался на тренировке по боксу.