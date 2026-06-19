Скидки на электрички отменили: как студентам экономить на дороге к сессии этим летом

На календаре разгар лета, а у тысяч студентов — горячая пора сессии. Вместе с жарой приходит и транспортная проблема: с 15 июня перестают действовать ученические скидки на электрички. Какие льготы работают в это время и как добраться до вуза, не потратив всю стипендию, REGIONS рассказал председатель Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу Максим Коркин.

Автобусы и трамваи: «Стрелка» работает все лето

В подмосковном наземном транспорте карта «Стрелка учащегося» действует до 25 августа. Стоимость проезда рассчитывается за каждые 30 дней с момента первой поездки:

первые 35 поездок — скидка 50% от базового тарифа

с 36-й поездки — скидка 99% (стоимость 1% от тарифа)

Для студентов, зарегистрированных в Москве, или учащихся в столичных вузах, социальная карта москвича дает 50% скидку на метро, МЦК и наземный транспорт круглый год — летнего перерыва нет.

Электрички: главная проблема и ее решение

50-процентная льгота для студентов очной формы на обычные электрички действует только с 1 сентября по 15 июня. После этой даты проезд оплачивается по полному тарифу.

Выход — Московские центральные диаметры. На МЦД круглый год доступна 50% скидка для студентов. Можно оформить льготный абонемент на 30 или 90 дней:

в зоне «Центральная» с бесплатной пересадкой на метро и МЦК

в зоне «Центральная» с пересадкой на метро, МЦК и наземный транспорт

в зоне «Пригород» с бесплатной пересадкой на метро и МЦК

в зоне «Пригород» с пересадкой на метро, МЦК и наземный транспорт

Также в Москве доступен месячный абонемент «Ежедневно» со скидкой 50%, но без бесплатной пересадки на метро и МЦК.

Практический совет

Если станция входит в МЦД, можно оформить студенческий абонемент на месяц и ездить на экзамены со скидкой 50% хоть в июне, хоть в июле. Если нужная станция не относится к диаметру, стоит доехать на автобусе до ближайшей станции МЦД (с «Стрелкой учащегося» почти бесплатно) и пересесть на поезд с льготным абонементом.