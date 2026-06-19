Самый длинный день убивает? Кардиолог раскрыл правду о связи солнцестояния и инфарктов

Уже 21 июня наступит день летнего солнцестояния — самый длинный день в году. В народе бытует мнение, что в этот период у гипертоников чаще скачет давление. Врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Александр Рогачев в беседе с корреспондентом REGIONS объяснил, есть ли научное обоснование этому мифу, какие факторы реально влияют на сердечно-сосудистую систему летом и как пережить жару людям с хроническими заболеваниями.

Солнцестояние и давление: миф или реальность

Прямой связи между астрономическим событием — днем солнцестояния — и изменением артериального давления не установлено, отметил кардиолог. Существуют лишь данные наблюдательных исследований о корреляции между геомагнитной активностью и частотой обострений сердечно-сосудистых заболеваний, однако причинно-следственная связь остается дискуссионной.

«Однако в этот период могут совпадать несколько факторов, влияющих на гемодинамику: высокая температура воздуха, изменение продолжительности светового дня, нарушения сна и повышенная солнечная инсоляция. Эти факторы способны косвенно влиять на сосудистый тонус и регуляцию артериального давления», — пояснил Александр Рогачев.

Какие факторы реально опасны летом

Гораздо сильнее на сердечников, по словам врача, влияют жара, дегидратация (обезвоживание) и колебания атмосферного давления. У пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца в такие периоды могут усиливаться симптомы:

Головная боль

Нестабильность давления

Одышка

Боли в груди

Нарушения ритма

Как защитить сердце в жару: рекомендации кардиолога

Людям с метеочувствительностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями доктор рекомендовал минимизировать воздействие перегрева и обезвоживания:

Поддерживать водный баланс — пить достаточно воды, но не переусердствовать (при сердечной недостаточности — строго по рекомендации врача)

Избегать длительного пребывания на солнце и физической нагрузки в часы максимальной жары (с 11:00 до 16:00)

Регулярно контролировать артериальное давление

Соблюдать назначенную терапию без самостоятельной отмены препаратов

При выраженной слабости, головокружении, нарушении сознания или стойком повышении/снижении давления обратиться к врачу

«Эти симптомы могут свидетельствовать о декомпенсации сердечно-сосудистой системы», — предупредил специалист.

Появление выраженной боли за грудиной, резкой слабости или неврологических симптомов требует немедленного вызова скорой помощи. Не стоит ждать, что «само пройдет», подчеркнул кардиолог.

Что ждет Подмосковье после солнцестояния

День летнего солнцестояния постепенно меняет погодные процессы. После этой даты уменьшается приток солнечной радиации, но атмосфера сохраняет инерцию: океаны прогреваются, циклоны уступают место антициклонам. Для Московской области это означает, что основное тепло еще впереди. Пик летней жары — так называемая «макушка лета» — обычно приходится на вторую половину июля и начало августа.

Кардиолог также напомнил, что в жаркие дни важно носить легкую светлую одежду из натуральных тканей, избегать алкоголя и тяжелой пищи, которые усиливают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется заранее обсудить с лечащим врачом возможную коррекцию дозировок препаратов на период аномальной жары. Кроме того, стоит иметь под рукой тонометр и регулярно измерять давление утром и вечером, чтобы вовремя заметить опасные изменения.