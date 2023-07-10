Президент Казахстана ввел налоги и штрафы для блогеров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательстве, которые обязывают блогеров платить налоги и штрафы за распространение неправдивой информации. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в понедельник, 10 июля.

Согласно поправкам, в законодательстве страны теперь появляются такие понятия как «пользователь онлайн-платформы» и «инфлюенсер (блогер)», а также устанавливаются их права и обязанности.

Для «пользователей онлайн-платформ», которые распространяют ложные данные, предусмотрена административная ответственность в размере от 20 месячных расчетных показателей. Для блогеров, согласно поправкам, являющимися предпринимателями, показатель увеличивается до 40 МРП.

Еще одни изменения коснулись распространения рекламы в интернете. Теперь ее нужно будет маркировать. Также собственники олнайн-платформ обязаны сотрудничать с государственными органами в сфере борьбы с обходом от уплаты налогов и их укрывательством, а также в сфере распространения фейков.

В России с 1 сентября 2022 года вступил в силу закон об обязательной маркировке и учете рекламы в интернете. Согласно поправкам в законодательстве, любая рекламная информация, которую планируется разместить в соцсетях, должна быть промаркирована и передана в Единый реестр интернет-рекламы.