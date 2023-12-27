Президент Кубы назвал Израиль террористическим государством

Мигель Диас-Канель очень резко и негативно отозвался о том, что творят израильтяне при своем противостоянии с движением ХАМАС.

«Геноцид, совершаемый террористическим государством Израиль в Газе, является унижением для всего человечества», - написал он в одной из социальных сетей.

Кубинский лидер задал вопрос, как долго еще общество будет допускать безнаказанность и полную свободу при совершении массовых убийств. Президент добавил, что возглавляемая им страна не входит в число равнодушных зрителей, она снова подает свой голос в защиту Палестины.