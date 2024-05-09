Президент Кубы пожелал России успехов в проведении СВО
Фото: [Госдума РФ]
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с Владимиром Путиным пожелал России успехов в проведении специальной военной операции.
Он отметил, что США ведут «геополитическую манипуляцию», придвигая войска НАТО к границам России.
Кубинский лидер прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю празднования Дня Победы.
У себя в соцсетях Бермудес написал, что для него было честью находиться на одной на трибуне с Путиным и лидерами других стран, боровшихся с фашизмом, во время парада на Красной площади.
Позже Диас-Канель Бермудес и Владимир Путин обсудили возможности развития российско-кубинских отношений.
Ранее кубинский парламент переизбрал Бермудеса президентом страны на второй срок, до 2028 года.