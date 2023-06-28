Президент Литвы приехал в Киев с необъявленным визитом

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киеву с необъявленным визитом в среду, 28 июня. Об этом сообщила администрация литовского лидера.

Отмечается, что Науседа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит с ним повестку саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле, переговоры Украины о членстве в Европейском союзе, а также помощь со стороны Литвы и ЕС Украине.

Последний раз Зеленский и Науседа встречались 11 января в рамках саммита лидеров Люблинского треугольника. Также на встрече присутствовал президент Польши Анджей Дуда. В этот же день литовский и польский лидеры подписали декларацию о дальнейшей военной и гуманитарной поддержке Киева.

27 июня Науседа сообщил, что Литва подписала контракт с норвежской компанией Kongsberg на покупку двух модернизированных пусковых систем NASAMS, которые Вильнюс передаст Киеву. По словам литовского президента, оружие будет доставлено на Украину в ближайшее время.

В апреле Министр обороны Литвы Арвидас Анушауска заявил, что Вильнюс уже предоставил Киеву военную помощь на 454 млн евро. Он также сообщил, что Литва готова в 2023 году готова обучить минимум в три раза больше украинских военных, чем в 2022 году.