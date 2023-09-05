Президент Литвы высказался о коррупции властей Украины

Он считает, что их коррумпированность очень плохо сказывается на готовности других стран помогать Киеву.

Гитанас Науседа во время своего выступления на телевидении заявил, что правительство Зеленского временами сотрясают коррупционные скандалы. Это сильно сказывается на репутации данной страны.

«Огромным ударом по репутации государства становится то, что избиратели тех стран, которые оказывают помощь, видят там серьезные коррупционные скандалы», - указал он.

Науседа добавил, что те, кто оказывает помощь, являются демократическими государствами. Правительства этих стран обязаны обращать внимание на мнение избирателей и настроения в обществе.