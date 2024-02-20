Президент Мадуро анонсировал скорое вступление Венесуэлы в БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в прямом эфире, что страна в ближайшее время оформит вхождение в БРИКС.

«Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима», — сказал Мадуро.

В прошлом году Венесуэла заявила о своем желании присоединиться к БРИКС. Мадуро рассчитывает, что это произойдет на саммите в Казани в октябре 2024 года.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Россия будет способствовать вступлению Венесуэлы в организацию.

Ранее Мадуро, выступая на своем канале, назвал президента Украины Владимира Зеленского «марионеткой империалистов», которую скоро «выкинут на помойку».