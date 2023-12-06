Президент Мадуро дал нефтяникам три месяца на сворачивание всех работ на шельфе спорной территории

Ранее в Венесуэле был проведен референдум, по которому более 90% голосовавших высказались за то, что провинция Эссекибо, оспариваемая между этой страной и Гайаной, должна отойти Венесуэле. После этого Мадуро заявил, что море, омывающее гайанские берега, является неделимитированным. В то же время ряд компаний добывает нефть в прибрежной зоне Эссекибо. Его слова привели РИА Новости.

«Предлагаю всем этим компаниям три месяца для завершения операций в неделимитированном море. И мы открыты для переговоров. Только по-хорошему», - заявил венесуэльский лидер.

По поводу организаций, ведущих добычу полезных ископаемых по гайанским разрешениям, и игнорирующим венесуэльские власти, будут выработаны жесткие законы. Для добычи и разведки как нефти, так и газа в Эссекибо, Венесуэла будет выдавать собственные разрешения фирмам.