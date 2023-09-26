Президент Молдавии противопоставила европейские ценности отношениям с Россией

По ее мнению, они несовместимы. Поэтому все, кто хочет продвигать эти евроценности, обязаны отказаться от какого-либо общения с РФ.

Она считает, что все люди должны не только говорить о поддержке Евросоюза. В особенности это касается политиков. Им надо выбирать, что именно они отстаивают: демократические принципы либо отношения с Москвой.

«Нам важно чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями», - подчеркнула она во время выступления на телеканале TV8.

Санду заявила, что действительное отношение ко всему происходящему надо выражать не разговорами, а ежедневной работой. Именно она и покажет, как настроен тот или иной человек.