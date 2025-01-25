Президент Молдавии Санду поехала в Киев с рабочим визитом

Президент Молдавии Майя Санду отправилась с рабочим визитом в столицу Украины, где у нее пройдет ряд встреч с украинскими руководителями. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Санду отметила, что основными темами обсуждений с украинскими чиновниками станут вопросы безопасности, энергетической стабильности, торговли и европейской интеграции. Она подчеркнула, что визит в Киев подтвердит стремление Кишинева продолжать поддержку Украины.

Тем временем в самой Молдавии ситуация в энергетическом секторе остается критической. С 16 декабря страна ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в энергетике из-за угрозы дефицита электроэнергии. Премьер-министр Дорин Речан ранее предупредил о возможных трудностях в обеспечении энергией страны, добавив, что правительство предпринимает активные шаги для решения этой проблемы.

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан также предложил РФ поставлять газ в Приднестровье по действующему контракту.