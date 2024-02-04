На 83-м году жизни умер президент Намибии Хаге Гейнгоб, сообщил исполняющий обязанности президента страны Нанголо Мбумба в соцсетях.

По его информации, Гейнгоб скончался в больнице, где лечился после того, как у него обнаружили рак.

Я январе офис президента Намибии проинформировал о том, что у Гейнгоба обнаружили в процессе медицинского осмотра раковые клетки. Отмечалось, что политик в связи с этим не покинет свой пост и будет продолжать работу на нем, в том числе на фоне запланированных на конец 2024 года президентских и парламентских выборов.

«С величайшей скорбью и сожалением сообщаю вам, что наш любимый доктор Хаге Г. Гейнгоб, президент Республики Намибия, ушел из жизни сегодня, в воскресенье, 4 февраля 2024 года, около 00:04 (01:04 мск — ред.) в больнице Lady Pohamba, где он проходил лечение», — говорится в заявлении офиса президента.

В связи со смертью главы государства кабмин Намибии немедленно проведет заседание, на котором будут принять соответствующие государственные меры.

Гейнгоб стал третьим президентом Намибии. На выборах в 2014 году он набрал 87% голосов. До президентства Генйгоб дважды занимал пост премьер-министра страны. Он стал первым премьером в истории страны, который занял в последующем пост главы государства.

До получения независимости Намибии Гейнгоб был награжден французским Орденом Академических пальм и медалью СВАПО. После получения независимости получил государственные награды Кубы, Канады и Намибии.

Ранее мы сообщали, что экс-кандидат в президенты России Сергей Бабурин объяснил причины отказа от участия в выборах президента страны.