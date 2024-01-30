Бабурин объяснил, почему отказался составить конкуренцию Путину на президентских выборах

Председатель общенародного союза России Сергей Бабурин рассказал RT, почему не собирается участвовать в гонке за место президента страны на грядущих выборах.

Политик Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с президентских выборов, а вскоре выразил поддержку Владимиру Путину. Как оказалось, госдеятель пересмотрел свое отношение к происходящим событиям и понял, что действующий глава РФ делает все правильно.

Как выразился Бабурин, ему «понравились действия Путина».

«Мы переделали Конституцию, внесли туда духовно-нравственные ценности, в 2022 году начали специальную военную операцию по денацификации Украины. Я настолько поддерживаю президента, что решил поддерживать его не за кулисами, а публично», — рассказал он.

Ситуацию с Бабуриным обсуждают с 30 января. Тогда политик сдал в ЦИК подписи для регистрации, но в тот же день забрал документы. Сам он объяснил это тем, что не захотел сбивать действующую власть с верного курса, ведь в нынешних реалиях это может быть опасно: на страну пытается давить Запад, которому способен дать отпор только Владимир Владимирович.

Ранее сообщалось о всех кандидатах, которые поборются за кресло президента РФ в 2024 году.