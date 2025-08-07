Президент ОАЭ после трехчасовой встречи с Путиным заговорил на русском

По результатам встречи с Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, глава Объединённых Арабских Эмиратов, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, выразил намерение своей страны продолжать укреплять международное взаимодействие. Об этом шейх написал на своей странице в социальной сети X в четверг, 7 августа.

Переговоры Владимира Путина с главой Объединённых Арабских Эмиратов длились примерно три с половиной часа. Стоит отметить, что глава арабского государства разместил запись на русском языке в своем аккаунте.

«Сегодня я встретился с президентом Путиным в Москве, где мы обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и РФ и возможности его развития... Эмираты привержены стремлению укреплять международное сотрудничество для преодоления глобальных вызовов и достижения мира, стабильности и процветания на региональном и международном уровнях на благо всех стран и народов», — написал Аль Нахайян.

Его публикация также доступна в социальных сетях на арабском и английском языках.

Напомним, в ходе встречи лидеры Объединённых Арабских Эмиратов и Российской Федерации рассмотрели множество вопросов, в том числе экономическое сотрудничество между странами и положение дел на Ближнем Востоке.

Согласно информации, опубликованной в российских средствах массовой информации, Владимир Путин по результатам переговоров подчеркнул, что Объединённые Арабские Эмираты могут стать местом для его вероятной будущей встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.