Президент Палестины призвал ускорить суд против «израильских военных преступников»

Палестинский президент Махмуд Аббас в ходе встречи с прокурором МУС Каримом Ханом призвал его к ускорению суда над «израильскими военными преступниками». Об этом сообщило местное информагентство WAFA .

Согласно информации информагентства, палестинский лидер встретился с Ханом, и в ходе встречи призвал его к ускорению суда над «израильскими военными преступниками» за их деяния, совершенные и продолжающиеся против палестинцев в Газе, на Западном Берегу и Иерусалиме.

Накануне прокурор МУС посетил Раману, в которой у него состоялись встречи с палестинскими президентом и премьером, а также, с главой местного Минюста. До этого он также был в Израиле, куда прибыл по просьбе выживших и семей жертв после атак 7 октября.