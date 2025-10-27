Польский президент Кароль Навроцкий отказался посещать Киев, несмотря на приглашение украинского лидера Владимира Зеленского. Это назвали унижением для украинцев, об этом сообщил портал wiadomosci.

Навроцкий регулярно заявлял, что все его поездки обязаны иметь практический смысл. По этой причине он отказывает украинцам, несмотря на все их приглашения посетить Киев. Президент не стал соглашаться на приглашение Зеленского, дав очень уклончивый ответ, в котором не гарантировал свой приезд. Все это назвали унижением для Украины.

«Мы не понимаем, что происходит. С тех пор как Кароль Навроцкий стал президентом Польши, мы уговариваем его посетить Киев», — привели журналисты точку зрения одного из работников украинского МИД.

Простыми отказами, по словам издания, дело не ограничивается. Делаются ответные заявления, которые могут быть унизительными для режима Зеленского. Ему дают понять, что Польша не собирается бесконечно поддерживать Украину за счет ущерба самой себе. Зеленскому напрямую сказали, что если он хочет видеть Навроцкого, то дорога в Варшаву открыта и он может сам приехать на встречу.

Ранее глава польского МИД Сикорский заявил, что вопрос предоставления Украине масштабного кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, движется к положительному финалу. По его словам, соглашение о так называемом репарационном займе может быть заключено до конца 2025 года.