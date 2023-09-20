Президент Польши отказал Зеленскому во встрече на сессии Совбеза ООН

Президент Польши Анджей Дуда не встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, заявил журналистам глава Бюро международной политики администрации президента Польши Марчин Пшидач.

Он рассказал, что изначально встреча планировалась во время сессии Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Однако у польского президента изменился рабочий график, и проведение встречи в намеченное время стало невозможным, пояснил Пшидач. В другое время встреча не планируется.

Отношения между Польшей и Украиной обострились из-за спора о зерновом экспорте. Украина пожаловалась в ВТО после того, как Польша, а также Венгрия и Словакия, продлили запрет на экспорт украинского зерна. В Варшаве такой жест сочли неблагодарностью.

Польский премьер Матеуш Моравецкий пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.