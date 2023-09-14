Президент Польши понадеялся, что Украину пригласят в НАТО на саммите в США

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина может получить приглашение в НАТО на саммите в США. Об этом глава государства заявил во время своего выступления на экономическом форуме в Крынице-Здруй.

Он понадеялся, что именно на нем Украина станет частью Североатлантического альянса. Самми НАТО состоится в Вашингтоне в 2024 году. Слова Дуды приводят РИА Новости.

«Мы надеемся, что этот вашингтонский саммит станет именно таким приглашением для Украины. США – у нас нет сомнений - будут делать все как самый большой, самый сильный союзник, чтобы этот вашингтонский саммит стал историческим хотя бы потому, что он юбилейный, чтобы имел и историческое измерение принятия решений», – сказал польский лидер.

Ранее Киев надеялся получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе, который проходил с 11 по 12 июля. Тогда Украину не пригласили в блок, но итогом встречи стала декларация стран G7, которые обязались поддерживать Киев в конфликте с Россией.

Украина подала заявку на вступление в альянс 30 сентября 2022 года. На данный момент в альянс входит 31 государство. Последней страной, ставшей участницей блока, стала Финляндия. Он вступила в НАТО в апреле 2023 года.