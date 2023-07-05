Президент Португалии Соуза упал в обморок во время беседы со студентами

Как сообщает новостное агентство EFE со ссылкой на источники офиса португальского лидера, инцидент произошел в среду, 5 июля в университете в Кошта-де-Капарике к югу от столицы страны Лиссабона.

Марселу Ребелу де Соуза беседовал со студентами факультета науки и технологии. Как вдруг резко покачнулся и упал навзничь. Его успели подхватить на руки, после чего глава государства был экстренно госпитализирован в клинику.

Как приводится в публикации новостного агентства, у 74-летнего Соузы проблемы со здоровьем случались и раньше. Так, в городе Брага из-за падения артериального давления в 2018-м году президент португалии также у в упал обморок. Ранее глава государства, занимающий свой пост второй срок подряд, перенес несколько операций по удалению нескольких грыж.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую приглася, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР.