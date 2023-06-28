Президент поручил вести переговоры с папским посланником Юрию Ушакову

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков проинформировал, кто будет представлять российские интересы в переговорах с посланником папы римского. Данная работа поручена президентом помощнику по внешнеполитическим вопросам Юрию Ушакову, информирует интернет-издание « Life ».

Пресс-секретарь Дмитрий Песков анонсировал темы, которые будут подниматься в ходе переговоров Юрия Ушакова с кардиналом Маттео Дзуппи.

«Обсудит ситуацию вокруг конфликта на Украине и, конечно же, возможные пути политико-дипломатического урегулирования», - отметил Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков также отметил, что российская сторона выражает благодарность Ватикану за желание помочь урегулировать вооруженный конфликт мирным путем и вывести Украину из кризиса.

Напомним, папский посланник по Украине приехал с рабочим визитом в Москву во вторник, 27 июня. Ранее программа визита официально представлена не была.