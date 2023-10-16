Президент Путин назвал чушью основанный на правилах международный порядок

Эти правила никто не согласовывал и не принимал. Они нигде формально не прописаны.

По мнению российского президента, существующие порядки выгодны исключительно тем, кто их пропагандирует и продвигает.

«Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел?» - подчеркнул он в своем интервью, которое дал Медиакорпорации Китая.

Те, кто говорит о существующих правилах, сами и придумывают их по собственной ситуации, и заставляют остальных следовать им. С точки зрения здравого смысла подобные действия являются чушью и нонсенсом, так считает Владимир Путин.